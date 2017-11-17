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Минюст Украины сообщил о расследовании 4 тыс. уголовных дел о коррупции в стране
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    Минюст Украины сообщил о расследовании 4 тыс. уголовных дел о коррупции в стране

    1:49  17 Ноября 2017
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    Минюст Украины сообщил о расследовании 4 тыс. уголовных дел о коррупции в стране

    Киев, 17 ноября. Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что прокуратура страны расследует 4 тысячи уголовных дел по факту коррупции.

    «Сейчас 4 тысячи уголовных дел, которые ведет прокуратура, по коррупции. По всей стране и с разными фигурантами», — сказал министр.

    Он отметил, что в случае публичных лиц дело нужно расследовать без пиара и доводить расследование до конца.

    Также он добавил, что за три года в два раза увеличилось количество обысков у представителей бизнеса.

    Ранее Газета.ру сообщала, что у международного сообщества заканчивается терпение из-за неудовлетворительных результатов в борьбе с коррупцией на Украине.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #коррупция #прокуратура
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