Минюст Украины сообщил о расследовании 4 тыс. уголовных дел о коррупции в стране

Киев, 17 ноября. Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что прокуратура страны расследует 4 тысячи уголовных дел по факту коррупции.

«Сейчас 4 тысячи уголовных дел, которые ведет прокуратура, по коррупции. По всей стране и с разными фигурантами», — сказал министр.

Он отметил, что в случае публичных лиц дело нужно расследовать без пиара и доводить расследование до конца.

Также он добавил, что за три года в два раза увеличилось количество обысков у представителей бизнеса.

Ранее Газета.ру сообщала, что у международного сообщества заканчивается терпение из-за неудовлетворительных результатов в борьбе с коррупцией на Украине.