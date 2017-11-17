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Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
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    Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс

    1:19  17 Ноября 2017
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    Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс

    Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступил с критикой российской инициативы о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии. Выступление Хейли прозвучало после того, как российская делегация наложила вето на американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде.

    Автором инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии является президент России Владимир Путин. Предполагается, что на конгрессе будет создана конституционная комиссия, а также приняты итоговые документы.

    «На самом деле, Россия принимает использование химического оружия в Сирии. Как тогда мы можем доверять предположительной поддержке мира в Сирии со стороны России? Как кто-то может принимать всерьез предложение России о политических переговорах в Сочи?», – заявила Хейли в своем выступлении.

    Напомним, что СБ ООН в этот четверг должен был рассматривать российский и американский проекты, касающиеся продления мандата СМР. После того, как члены СБ отказались голосовать по российскому проекту, Россия отозвала свою резолюцию и заблокировала американский вариант, пишет RT.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сирия #оон #сочи #сб оон #резолюция #хейли #конгресс
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