Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс

Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступил с критикой российской инициативы о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии. Выступление Хейли прозвучало после того, как российская делегация наложила вето на американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде.

Автором инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии является президент России Владимир Путин. Предполагается, что на конгрессе будет создана конституционная комиссия, а также приняты итоговые документы.

«На самом деле, Россия принимает использование химического оружия в Сирии. Как тогда мы можем доверять предположительной поддержке мира в Сирии со стороны России? Как кто-то может принимать всерьез предложение России о политических переговорах в Сочи?», – заявила Хейли в своем выступлении.

Напомним, что СБ ООН в этот четверг должен был рассматривать российский и американский проекты, касающиеся продления мандата СМР. После того, как члены СБ отказались голосовать по российскому проекту, Россия отозвала свою резолюцию и заблокировала американский вариант, пишет RT.