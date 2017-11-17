Госдеп назвал женевский процесс единственным путем урегулирования в Сирии

Вашингтон, 17 ноября. Единственным путем к мирному преодолению конфликта в Сирии является женевский процесс, заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

Выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Хук напомнил, что Россия и США на днях подтвердили приверженность участию в женевском процессе по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 11 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме. По окончании этой встречи на высшем уровне было принято совместное заявление по Сирии.

«Женевский процесс представляет собой единственный заслуживающий доверия путь вперед, очерчивающий политическое будущее сирийского народа без [президента Башара] Асада. Теперь от России зависит дальнейшее выполнение ее обязательств [в данной сфере]», — заявил политолог, не упоминая при этом астанинский процесс.

Путин и Трамп, заявил Хук, «подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».