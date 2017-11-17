Сирия: Боливия попросила СБ ООН вновь рассмотреть проект России по СМР

Нью-Йорк, 17 ноября. Боливия попросила Совет Безопасности ООН вновь рассмотреть проект резолюции о СМР, внесенный Россией.

«Моя делегация запрашивает у председателя вынести на голосование проект резолюции в соответствии с правилом 35 временных правил процедуры Совета безопасности», — сказал постоянный представитель Боливии при ООН Саша Йоренти.

Соавтором российского проекта о продлении мандата миссии ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) стал Китай.

Ранее Газета.ру сообщала, что Россия вновь вынесла на голосование Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии.