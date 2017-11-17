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Политика
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Сирия: Боливия попросила СБ ООН вновь рассмотреть проект России по СМР
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    Сирия: Боливия попросила СБ ООН вновь рассмотреть проект России по СМР

    1:22  17 Ноября 2017
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    Сирия: Боливия попросила СБ ООН вновь рассмотреть проект России по СМР

    Нью-Йорк, 17 ноября. Боливия попросила Совет Безопасности ООН вновь рассмотреть проект резолюции о СМР, внесенный Россией.

    «Моя делегация запрашивает у председателя вынести на голосование проект резолюции в соответствии с правилом 35 временных правил процедуры Совета безопасности», — сказал постоянный представитель Боливии при ООН Саша Йоренти.

    Соавтором российского проекта о продлении мандата миссии ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) стал Китай.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Россия вновь вынесла на голосование Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #сб оон #боливия
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