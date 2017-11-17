Постпред США обвинила Россию в «убийстве» миссии ОЗХО по расследованию химатак в Сирии

Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия своими действиями «убила» миссию ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

Ранее в четверг Россия применила право вето, чтобы заблокировать американский проект резолюции о продлении мандата миссии СМР.

«Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки», – приводит слова Хейли газета «Известия».

Российская делегация неоднократно отмечала, что вариант, который предлагает США, противоречит Конвенции о запрещении химоружия. Кроме того, Россия подчеркнула, что важно принимать во внимание выводы специалистов из России и не делать политизированные выводы, бездоказательно обвиняя Дамаск.