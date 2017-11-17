Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
Политика
Постпред США обвинила Россию в «убийстве» миссии ОЗХО по расследованию химатак в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред США обвинила Россию в «убийстве» миссии ОЗХО по расследованию химатак в Сирии

    0:59  17 Ноября 2017
    43

    Постпред США обвинила Россию в «убийстве» миссии ОЗХО по расследованию химатак в Сирии

    Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия своими действиями «убила» миссию ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

    Ранее в четверг Россия применила право вето, чтобы заблокировать американский проект резолюции о продлении мандата миссии СМР.

     «Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки», – приводит слова Хейли газета «Известия».

    Российская делегация неоднократно отмечала, что вариант, который предлагает США, противоречит Конвенции о запрещении химоружия. Кроме того, Россия подчеркнула, что важно принимать во внимание выводы специалистов из России и не делать политизированные выводы, бездоказательно обвиняя Дамаск.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #озхо #хейли #вето #смр #химические атаки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        284
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        513
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        536
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        927