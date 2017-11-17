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Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
Украина
Сенат США одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине
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    Сенат США одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине

    0:57  17 Ноября 2017
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    Сенат США одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине

    Вашингтон, 17 ноября. Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи. Текст теперь направят на подпись президенту США.

    Согласно законопроекту, министерству обороны разрешается израсходовать 350 млн долларов на поставки Киеву оборонительного вооружения, техники, а также на проведение подготовки украинских военных. 

    Однако глава Пентагона имеет право потратить только половину данной суммы. Вторая часть будет доступна после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями «институциональных реформ» в оборонной сфере.

    Сенат США одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине

    Общий же бюджет Пентагона, как сообщает «Газета.ру», составляет почти 700 млрд долларов. Согласно тексту документа, на осуществление непосредственной деятельности Пентагону выделяется 634 млрд долларов, а на проведение военных операций за рубежом — 66 млрд долларов.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #украина #пентагон
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