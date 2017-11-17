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Мединский объяснил, почему в России никогда не снимут «Игру престолов»
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    Мединский объяснил, почему в России никогда не снимут «Игру престолов»

    0:42  17 Ноября 2017
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    Мединский объяснил, почему в России никогда не снимут «Игру престолов»

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Особенности русской культуры не позволяют снять в России сериал, похожий на голливудскую «Игру престолов». С таким заявлением выступил министр культуры России Владимир Мединский на Культурном форуме в Петербурге.

    По его словам, русская культура подразумевает четкое деление на «добро» и «зло». Из-за этого, русский человек, с точки зрения Мединского, не сможет понять подобный сериал, так как, к примеру, персонажей «Игры престолов» нельзя назвать однозначно хорошими или плохими.

    «А про князя Владимира мы можем», – приводит слова Мединского «Газета.ru».

    Выступление Мединского на форуме был посвящен влиянию культуры на Октябрьскую революцию 1917 года.

    В четверг в Петербурге начал работу шестой международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Атриуме Главного штаба. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава министерства культуры Владимир Мединский. Форум продлится до 19 ноября.

    Автор: Антон Зарубин
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    #игра престолов #петербург #мединский #культура
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