Мединский объяснил, почему в России никогда не снимут «Игру престолов»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Особенности русской культуры не позволяют снять в России сериал, похожий на голливудскую «Игру престолов». С таким заявлением выступил министр культуры России Владимир Мединский на Культурном форуме в Петербурге.

По его словам, русская культура подразумевает четкое деление на «добро» и «зло». Из-за этого, русский человек, с точки зрения Мединского, не сможет понять подобный сериал, так как, к примеру, персонажей «Игры престолов» нельзя назвать однозначно хорошими или плохими.

«А про князя Владимира мы можем», – приводит слова Мединского «Газета.ru».

Выступление Мединского на форуме был посвящен влиянию культуры на Октябрьскую революцию 1917 года.

В четверг в Петербурге начал работу шестой международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Атриуме Главного штаба. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и глава министерства культуры Владимир Мединский. Форум продлится до 19 ноября.