Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
Новороссия
Донбасс: ВСУ выпустили 23 мины по западной окраине Донецка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ выпустили 23 мины по западной окраине Донецка

    0:40  17 Ноября 2017
    51

    Донбасс: ВСУ выпустили 23 мины по западной окраине Донецка

    Донецк, 17 ноября. ВСУ вечером в четверг обстреляли поселки на западе столицы Донецкой народной республики, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По словам Якубова, киевские войска в 20.25 открыли огонь с направления Марьинки по западным окраинам поселка Александровка. При этом ВСУ использовали минометы калибрами 82 и 120 мм, СПГ и крупнокалиберные пулеметы. 

    В 21.30 ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района Донецка. По данным Якубова, под огонь украинских силовиков попал также поселок Старомихайловка. 

    В общей сложности с позиций ВСУ было выпущено 23 мины. Применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 

    Донбасс: ВСУ выпустили 23 мины по западной окраине Донецка

    Как сообщала «Газета.ру», участники Контактной группы по урегулированию договорились установить в Донбассе с 25 августа очередное перемирие в преддверии начала учебного года. Однако обстрелы продолжились.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #обстрел #донецк #новороссия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        284
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        513
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        536
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        927