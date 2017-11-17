Донбасс: ВСУ выпустили 23 мины по западной окраине Донецка

Донецк, 17 ноября. ВСУ вечером в четверг обстреляли поселки на западе столицы Донецкой народной республики, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По словам Якубова, киевские войска в 20.25 открыли огонь с направления Марьинки по западным окраинам поселка Александровка. При этом ВСУ использовали минометы калибрами 82 и 120 мм, СПГ и крупнокалиберные пулеметы.

В 21.30 ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района Донецка. По данным Якубова, под огонь украинских силовиков попал также поселок Старомихайловка.

В общей сложности с позиций ВСУ было выпущено 23 мины. Применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщала «Газета.ру», участники Контактной группы по урегулированию договорились установить в Донбассе с 25 августа очередное перемирие в преддверии начала учебного года. Однако обстрелы продолжились.