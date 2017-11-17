Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

Нью-Йорк, 17 ноября. Россия заблокировала принятие СБ ООН проекта о продлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, предложенного США.

Американский вариант резолюции был вынесен на голосование и набрал необходимое большинство голосов, но был заблокирован Россией, воспользовавшейся правом вето.

Кроме России против резолюции проголосовала Боливия. Китай и Египет – воздержались. Сообщается также, что постпред РФ при ООН Василий Небензя объявил о снятии с обсуждения проекта резолюции о продлении мандата СМР, предложенного Россией. По его словам, причиной стал отказ Совбеза ООН удовлетворить запрос Москвы о рассмотрении американского варианта первым.

Напомним, что срок полномочий СМР истекает в полночь 17 ноября по нью-йоркскому времени (08:00 мск).

Ранее, как пишет газета «Известия», президент США Дональд Трамп призвал всех членов Совбеза ООН поддержать инициативу Вашингтона о продлении мандата СМР.