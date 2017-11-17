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Политика
Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс
Политика
Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР
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    Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

    0:28  17 Ноября 2017
    284

    Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

    Нью-Йорк, 17 ноября. Россия заблокировала принятие СБ ООН проекта о продлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, предложенного США.

    Американский вариант резолюции был вынесен на голосование и набрал необходимое большинство голосов, но был заблокирован Россией, воспользовавшейся правом вето.

    Кроме России против резолюции проголосовала Боливия. Китай и Египет – воздержались. Сообщается также, что постпред РФ при ООН Василий Небензя объявил о снятии с обсуждения проекта резолюции о продлении мандата СМР, предложенного Россией. По его словам, причиной стал отказ Совбеза ООН удовлетворить запрос Москвы о рассмотрении американского варианта первым.

    Напомним, что срок полномочий СМР истекает в полночь 17 ноября по нью-йоркскому времени (08:00 мск).

    Ранее, как пишет газета «Известия», президент США Дональд Трамп призвал всех членов Совбеза ООН поддержать инициативу Вашингтона о продлении мандата СМР.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #оон #резолюция
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