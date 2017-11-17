Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу

Йошкар-Ола, 17 ноября. В пятницу, 17 ноября, в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в ДТП с микроавтобусом и лесовозом. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев.

Как уточняет пресс-служба главы республики, в четверг в результате ДТП в Килемарском районе погибли, по последним данным, 15 человек, один из них — 17-летний подросток. Четверых пострадавших доставили в Йошкар-Олинскую городскую больницу. Здесь же находятся двое пострадавших в автокатастрофе детей семи и четырнадцати лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком «КамАЗ» по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Как сообщал RT, глава Минтранса России Максим Соколов поручил Ространснадзору провести проверку в отношении перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Марий Эл.

Чуть ранее Евстифеев заверил, что пострадавшие в автокатастрофе и родственники погибших получат всю необходимую помощь.