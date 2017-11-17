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Политика
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Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу
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    Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу

    0:24  17 Ноября 2017
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    Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу

    Йошкар-Ола, 17 ноября. В пятницу, 17 ноября, в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в ДТП с микроавтобусом и лесовозом. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев. 

    Как уточняет пресс-служба главы республики, в четверг в результате ДТП в Килемарском районе погибли, по последним данным, 15 человек, один из них — 17-летний подросток. Четверых пострадавших доставили в Йошкар-Олинскую городскую больницу. Здесь же находятся двое пострадавших в автокатастрофе детей семи и четырнадцати лет.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком «КамАЗ» по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

    Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу

    Как сообщал RT, глава Минтранса России Максим Соколов поручил Ространснадзору провести проверку в отношении перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Марий Эл. 

    Чуть ранее Евстифеев заверил, что пострадавшие в автокатастрофе и родственники погибших получат всю необходимую помощь.

    Автор: Олеся Волкова
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    #дтп #автокатастрофа #марийэл
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