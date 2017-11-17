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СК возбудил уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл
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    СК возбудил уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл

    0:10  17 Ноября 2017
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    СК возбудил уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл

    Йошкар-Ола, 17 ноября. По факту столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком «КамАЗ»в Марий Эл было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

    Инцидент произошел на 74-м километра трассы Р-173 Йошкар-Ола — Козьмодемьянск возле населенного пункта Визимьяры. Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом. Сообщается о гибели 15 человек, еще пятеро получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

     «Следственными органами СК РФ по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – приводит сообщение Следственного комитета газета «Известия».

    Сейчас следователи ведут расследование, устанавливая все подробности трагедии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дтп #микроавтобус #марий эл #лесовоз
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