СК возбудил уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с лесовозом в Марий Эл

Йошкар-Ола, 17 ноября. По факту столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком «КамАЗ»в Марий Эл было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел на 74-м километра трассы Р-173 Йошкар-Ола — Козьмодемьянск возле населенного пункта Визимьяры. Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом. Сообщается о гибели 15 человек, еще пятеро получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

«Следственными органами СК РФ по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – приводит сообщение Следственного комитета газета «Известия».

Сейчас следователи ведут расследование, устанавливая все подробности трагедии.