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Политика
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Политика
Политолог заявил, что санкции США не повлияли на уровень поддержки Путина
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    Политолог заявил, что санкции США не повлияли на уровень поддержки Путина

    0:06  17 Ноября 2017
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    Политолог заявил, что санкции США не повлияли на уровень поддержки Путина

    Нью-Йорк, 17 ноября. Антироссийские санкции Вашингтона не повлияли на уровень поддержки россиянами президента Владимира Путина, но привели к тому, что мнение граждан России о США ухудшилось. Такое мнение высказал политолог из Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл.

    Подводя итоги состоявшейся в Чикаго конференции экспертов по России, Хейл рассказал, что «одним из наиболее своевременных» исследований стала работа эксперта нью-йоркского Колумбийского университета Тимоти Фрая. Согласно его исследованиям, экономические санкции против России не привели к значительному ослаблению позиций Кремля. При этом санкции привели к тому, что мнение россиян о США значительно ухудшилось.

    Фрай в своем исследовании отмечает, сообщает ТАСС, что российский президент благодаря санкциям США «накопил политические дивиденды», превосходящие любые негативные последствия.

    Политолог заявил, что санкции США не повлияли на уровень поддержки Путина

    В конце октября, писала «Газета.ру», социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос: за кого бы проголосовали россияне, если бы выборы прошли в ближайшие выходные. Согласно результатам опроса, за Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #анкции
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