Политолог заявил, что санкции США не повлияли на уровень поддержки Путина

Нью-Йорк, 17 ноября. Антироссийские санкции Вашингтона не повлияли на уровень поддержки россиянами президента Владимира Путина, но привели к тому, что мнение граждан России о США ухудшилось. Такое мнение высказал политолог из Университета Джорджа Вашингтона Генри Хейл.

Подводя итоги состоявшейся в Чикаго конференции экспертов по России, Хейл рассказал, что «одним из наиболее своевременных» исследований стала работа эксперта нью-йоркского Колумбийского университета Тимоти Фрая. Согласно его исследованиям, экономические санкции против России не привели к значительному ослаблению позиций Кремля. При этом санкции привели к тому, что мнение россиян о США значительно ухудшилось.

Фрай в своем исследовании отмечает, сообщает ТАСС, что российский президент благодаря санкциям США «накопил политические дивиденды», превосходящие любые негативные последствия.

В конце октября, писала «Газета.ру», социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос: за кого бы проголосовали россияне, если бы выборы прошли в ближайшие выходные. Согласно результатам опроса, за Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян.