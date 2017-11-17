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Аварийные работы на месте ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл завершены
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    Аварийные работы на месте ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл завершены

    0:10  17 Ноября 2017
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    Аварийные работы на месте ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл завершены

    Йошкар-Ола, 16 ноября. На месте ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл были завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

    Ранее в Килемарском районе погибли 15 человек в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком. Пять человек, включая подростка, были госпитализированы.  

    «С помощью гидравлического инструмента они (спасатели, прим. ФАН) деблокировали всех пострадавших из микроавтобуса», — приводит газета «Известия» сообщение ГУ МЧС.

    Напомним, что инцидент произошел примерно в 17:30 по московскому времени на 74-м километре региональной дороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ» возле населенного пункта Визимьяры. Следственный комитет  уже возбудил уголовное дело по факту данного происшествия.   

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дтп #мчс #микроавтобус #марий эл
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