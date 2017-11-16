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Политика
Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии
Политика
Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии
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    Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии

    23:44  16 Ноября 2017
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    Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии

    Берлин, 16 ноября. Немецкие партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Свободная демократическая партия (СвДП) и «зеленые», в случае формирования коалиции, намерены завершить миссию Бундесвера в Сирии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

    Сейчас немецкая авиация, в частности – самолеты Tornado и воздушные заправщики – используются силами западной коалиции в операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в Сирии. Отмечается, что немецкая авиация не используется для нанесения ударов по позициям террористов, а совершает исключительно разведывательные полеты.

    Немецкие самолеты размещена на базе ВВС Аль-Азрак в Иордании, где находится также 250 немецких военных.

    Отмечается, что потенциальная коалиция, в то же время, намерена продолжить участие Бундесвера в миротворческой миссии в Мали, пишет «Газета.ru»

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #коалиция #германия #ввс #бундестаг
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