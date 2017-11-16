Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии

Берлин, 16 ноября. Немецкие партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Свободная демократическая партия (СвДП) и «зеленые», в случае формирования коалиции, намерены завершить миссию Бундесвера в Сирии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сейчас немецкая авиация, в частности – самолеты Tornado и воздушные заправщики – используются силами западной коалиции в операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в Сирии. Отмечается, что немецкая авиация не используется для нанесения ударов по позициям террористов, а совершает исключительно разведывательные полеты.

Немецкие самолеты размещена на базе ВВС Аль-Азрак в Иордании, где находится также 250 немецких военных.

Отмечается, что потенциальная коалиция, в то же время, намерена продолжить участие Бундесвера в миротворческой миссии в Мали, пишет «Газета.ru»

1 Организация запрещена на территории РФ.