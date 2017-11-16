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Политика
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Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование в Анталье 
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    Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование в Анталье 

    23:41  16 Ноября 2017
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    Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование в Анталье 

    Анкара, 16 ноября. Главы МИД Турции, России и Ирана проведут встречу в Анталье в конце этой недели для подготовки саммита по Сирии в Сочи 22 ноября, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

    Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре подчеркнул, что в настоящее время всем заинтересованным сторонам необходимо «сосредоточится на политической стабильности». 

    «22 ноября в Сочи пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Турции и Ирана. В конце этой недели главы МИД этих стран встретятся в Анталье. Таким образом мы подготовимся к встрече в Сочи», — сообщил он.

    По его словам, не переговорах стороны обсудят шаги для достижения мира и стабильности в Сирии.

    Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование в Анталье 

    Ранее, как сообщал телеканал RT, дату встречи лидеров России, Турции и Ирана в Сочи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #турция #иран
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