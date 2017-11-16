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Сирия: САА уничтожила укрепления боевиков на юго-востоке Хамы
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    Сирия: САА уничтожила укрепления боевиков на юго-востоке Хамы

    23:27  16 Ноября 2017
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    Сирия: САА уничтожила укрепления боевиков на юго-востоке Хамы

    Хама (Сирия), 16 ноября. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников смогла уничтожить последние укрепленные позиции боевиков у Хазема и Рабдаха, что в юго-восточных окрестностях провинции Хама.

    Как сообщает агентство SANA, во время боев были ликвидированы и ранены множество боевиков. Помимо это сирийская армия уничтожила большое количество их укреплений и транспортных средств.

    Армейские инженерные подразделения демонтировали взрывные устройства и мины, оставленные террористами в домах местных жителей и на главных улицах.

    Сирия: САА уничтожила укрепления боевиков на юго-востоке Хамы

    Сообщалось также, что сирийские части отразили нападения боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс.

    Как сообщала «Газета.ру», ВВС Сирии нанесли серию успешных ударов по боевикам к северо-востоку от Эс-Сухны, к западу от провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #хама #саа
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