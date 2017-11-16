Сирия: САА успешно отразила наступление террористов на востоке провинции Хомс

Дамаск, 16 ноября. Сирийские части при поддержке авиации успешно отразили нападения боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на востоке провинции Хомс.

Террористы попытались занять позиции САА в районе южного и восточного фронта Эс-Сухны. Как сообщает издание Farsnews, в ходе столкновений сирийские части уничтожили значительное количество живой силы противника. Потерпев неудачу в наступлении, боевики отступили.

Кроме того, сирийские ВВС нанесли серию ударов по террористам к северо-востоку от Эс-Сухны, к западу от провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив несколько баз террористов и единиц бронетехники.

1 Организация запрещена на территории РФ.