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Сирия: САА успешно отразила наступление террористов на востоке провинции Хомс
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    Сирия: САА успешно отразила наступление террористов на востоке провинции Хомс

    23:17  16 Ноября 2017  /обновлено: 23:19  16 Ноября 2017
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    Сирия: САА успешно отразила наступление террористов на востоке провинции Хомс

    Дамаск, 16 ноября. Сирийские части при поддержке авиации успешно отразили нападения боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на востоке провинции Хомс.

    Террористы попытались занять позиции САА в районе южного и восточного фронта Эс-Сухны. Как сообщает издание Farsnews, в ходе столкновений сирийские части уничтожили значительное количество живой силы противника. Потерпев неудачу в наступлении, боевики отступили.

    Кроме того, сирийские ВВС нанесли серию ударов по террористам к северо-востоку от Эс-Сухны, к западу от провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив несколько баз террористов и единиц бронетехники.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #саа #хомс
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