Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Депутаты Бундестага планирует завершить миссию ВС Германии в Сирии
Новости Сирии
Пентагон раскрыл число своих военных в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон раскрыл число своих военных в Сирии

    23:06  16 Ноября 2017
    359

    Пентагон раскрыл число своих военных в Сирии

    Вашингтон, 16 ноября. Число американских военных в Сирии превысило 500. Об этом журналистам сообщил директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    На брифинге в Пентагоне генерал сообщил, что в настоящее время в Афганистане находятся около 14 тыс. американских солдат, «в Сирии ведут операции примерно 503», в Ираке — около 5262.

    Отметим, в Пентагоне заявляли, что несколько сотен солдат США (находящихся на территории Сирии без официального разрешения действующих властей) не принимают непосредственного участия в боевых действиях на территории САР, а лишь тренируют местных солдат.

    Пентагон раскрыл число своих военных в Сирии

    Раннее «Известия» сообщали, что ООН не давала США мандат на размещение вооруженных сил в Сирии.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #пентагон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        389
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        504
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        876
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        11675