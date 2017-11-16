Пентагон раскрыл число своих военных в Сирии

Вашингтон, 16 ноября. Число американских военных в Сирии превысило 500. Об этом журналистам сообщил директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

На брифинге в Пентагоне генерал сообщил, что в настоящее время в Афганистане находятся около 14 тыс. американских солдат, «в Сирии ведут операции примерно 503», в Ираке — около 5262.

Отметим, в Пентагоне заявляли, что несколько сотен солдат США (находящихся на территории Сирии без официального разрешения действующих властей) не принимают непосредственного участия в боевых действиях на территории САР, а лишь тренируют местных солдат.

Раннее «Известия» сообщали, что ООН не давала США мандат на размещение вооруженных сил в Сирии.