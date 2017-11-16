Западные эксперты назвали семерку Су-27 из Калининграда самыми опасными в мире

Калининград, 16 ноября. Западные военные эксперты считают, что самыми опасными истребителями Су-27 в мире являются семь машин, базирующихся в Калининграде. Именно эти истребители совершают регулярные перехваты натовских самолетов над Балтикой.

Российские истребители Су-27, называемые по классификации НАТО «Фланкеры», патрулируют воздушное пространство над Балтийским морем, совершая регулярные перехваты самолетов Альянса. Зачастую преследование ведется настолько настойчиво, что вражеским самолетам ничего не остается, как бежать.

Так, 3 октября Су-27 совершил перехват самолета-шпиона ВВС Швеции, подлетев к нему настолько близко, что пилот шведской смог четко идентифицировать вооружение на российском самолете – ракеты класса «воздух-воздух» типа Р-27 и Р-73.

Другой инцидент произошел в июне 2017 года, когда польский F-16 совершил перехват самолета с министром обороны России Сергеем Шойгу, направлявшимся в Калининград. Однако польский самолет немедленно отстал, когда в дело вмешались два Су-27 из Калининграда. Спустя несколько дней российский «Фланкер» приблизился к американскому самолету-шпиону RC-135 настолько близко, что Пентагон официально подал жалобу.