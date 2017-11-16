Сирия: российские военные доставили более 2 тонн гумпомощи в провинцию Дамаск

Москва, 16 ноября. Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям сирийского населенного пункта Расум Аз-Забиб, сообщил в четверг на брифинге начальник российского Центра примирения сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По словам Кураленко, в Расум Аз-Забиб в провинции Дамаск доставили 2150 килограмм гумпомощи. Основу груза составили рис, мука, мясные консервы и сахар. Помимо этого, жителям поселка оказали медицинскую помощь: российские военные развернули мобильный медпункт. 83 местных жителя, среди которых были 23 ребенка, получили медпомощь, а позже жители выразили благодарность сотрудникам Центра примирения.

Отмечается, что безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивали военнослужащие Военной полиции ВС РФ.

В провинции Даръа безопасность проведения двух гуманитарных конвоев ООН обеспечивали совместно представители САА, Центра примирения и лидеры вооруженной оппозиции, действующей в Южной зоне деэскалации. Партию гумпомощи весом 146 тонн доставили в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Таииба.

Кураленко добавил, что на рабочей встрече руководства российского Центра и офиса ООН в Дамаске были спланированы совместные действия по доставке гумпомощи жителям шести поселений района Телль-Рифъат, Африна провинции Алеппо и населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор.