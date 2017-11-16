Сирия: Центр примирения призвал вооруженную оппозицию принять участие в Конгрессе

Москва, 16 ноября. Центр примирения сторон призвал внутреннюю оппозицию Сирии, а также вооруженную оппозицию в зонах деэскалации принять участие в Конгрессе нацдиалога. Об этом сообщил на брифинге начальник Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Центр примирения враждующих сторон призвал внутреннюю сирийскую оппозицию и вооруженную оппозицию, находящуюся в зонах деэскалации, принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога. Российская стороны надеется, что на переговорах будут присутствовать все слои населения Сирии, в том числе сторонники и противники действующей власти.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Как сообщала «Газета.ру», на данный момент точное место и время проведения форума не назначено.

Отметим, в начале ноября сообщалось, что сирийская оппозиция отклонила предложение России о переговорах по перемирию, настаивая на том, чтобы встреча прошла под эгидой США в Женеве.