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Сирия: Центр примирения призвал вооруженную оппозицию принять участие в Конгрессе
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    Сирия: Центр примирения призвал вооруженную оппозицию принять участие в Конгрессе

    22:35  16 Ноября 2017
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    Сирия: Центр примирения призвал вооруженную оппозицию принять участие в Конгрессе

    Москва, 16 ноября. Центр примирения сторон призвал внутреннюю оппозицию Сирии, а также вооруженную оппозицию в зонах деэскалации принять участие в Конгрессе нацдиалога. Об этом сообщил на брифинге начальник Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Центр примирения враждующих сторон призвал внутреннюю сирийскую оппозицию и вооруженную оппозицию, находящуюся в зонах деэскалации, принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога. Российская стороны надеется, что на переговорах будут присутствовать все слои населения Сирии, в том числе сторонники и противники действующей власти.

    Сирия: Центр примирения призвал вооруженную оппозицию принять участие в Конгрессе

    С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Как сообщала «Газета.ру», на данный момент точное место и время проведения форума не назначено. 

    Отметим, в начале ноября сообщалось, что сирийская оппозиция отклонила предложение России о переговорах по перемирию, настаивая на том, чтобы встреча прошла под эгидой США в Женеве. 

    Автор: Олеся Волкова
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