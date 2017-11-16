Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

Дамаск, 16 ноября. Центр и жилые кварталы Дамаска подверглись обстрелу со стороны террористов. Погибли пять человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщает полиция сирийской столицы.

«Террористы подвергли ракетному обстрелу несколько кварталов Дамаска. Одна ракета разорвалась в квартале Сувейка, в результате чего погибли три человека и 28 получили ранения. Еще одна разорвалась в Квартале Ишь аль-Вурур, там погибли два человека и четверо ранены», – приводит слова дамасской полиции РИА Новости.

Ранее сообщалось об обстреле из минометов центрального района Дамаска. Взрывы снарядов произошли на площади Аль-Аббасиин, а также в районе Сабаа Бахрат. В результате погиб один человек, еще 13 были ранены. Несколько боеприпасов разорвались на оживленных улицах, нанеся серьезный ущерб окрестным строениям.