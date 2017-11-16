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Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
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    Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»

    22:21  16 Ноября 2017
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    Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Известный российский актер и музыкант Михаил Боярский подверг резкой критике творчество экс-жены футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой.

    В Петербурге прошла церемония вручения Первой музыкальной премии кино и телевидения «Аврора». Вышедший на сцену Михаил Боярский подчеркнул, что «колоссальной помощью» для актеров и режиссеров оказывается работа композиторов. Артист заявил со сцены, что считает своей удачей совместную работу «с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев».

    «Но такого уровня произведений больше не пишут. Существуют саундтреки. Вот и пускай их поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы», — завершил Боярский.

    Как сообщают «Дни.ру», зал встретил выпад в адрес Бузовой громкими аплодисментами. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #музыка #боярский #бузова
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