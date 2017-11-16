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Новости Сирии
Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сфере новых зон деэскалации в Сирии – Госдеп
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    Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сфере новых зон деэскалации в Сирии – Госдеп

    22:14  16 Ноября 2017
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    Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сфере новых зон деэскалации в Сирии – Госдеп

    Вашингтон, 16 ноября. Власти США намерены сотрудничать с Россией в сфере создания новых зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил директор госдепартамента США по политическому планированию Брайан Хук.

    «В Сирии мы с ранних дней нынешней администрации (США) организовали зоны деэскалации... Они в целом хорошо держатся»,  – приводит слова Хука РИА Новости.

    Хук также напомнил, что одна из таких зон действует в Сирии с июля. Он выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут сотрудничать и по другим зонам в Сирии.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что стороны расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что практически все случаи нарушений режима прекращения огня происходят по вине боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе группировки запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #госдеп #зоны деэскалации #хук
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