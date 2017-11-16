Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой в сфере новых зон деэскалации в Сирии – Госдеп

Вашингтон, 16 ноября. Власти США намерены сотрудничать с Россией в сфере создания новых зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил директор госдепартамента США по политическому планированию Брайан Хук.

«В Сирии мы с ранних дней нынешней администрации (США) организовали зоны деэскалации... Они в целом хорошо держатся», – приводит слова Хука РИА Новости.

Хук также напомнил, что одна из таких зон действует в Сирии с июля. Он выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут сотрудничать и по другим зонам в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стороны расценивают ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что практически все случаи нарушений режима прекращения огня происходят по вине боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе группировки запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.