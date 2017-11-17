Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ нарушили режим перемирия восемь раз за сутки — ЛНР
Новости Сирии
Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    7:00  17 Ноября 2017
    131

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    Сирия, 17 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер; «Нур ад-Дин эз-Зенки» выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

     «Исламское государство»: стягивает резервы в Абу-Хамма и Джишия в провинции Дейр эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление на север Хамы.

    «Нур ад-Дин эз-Зенки»: выбил «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо.

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    Как сообщает источник в Twitter (@AEJKhalil), протурецкая вооруженная группировка «Нур ад-Дин эз-Зенки» вытесняет силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» с ранее занимаемых ими позиций. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» утратил населенные пункты Урум-эль-Кубра, Кафер-Нааль и Кафер-Джум.

    Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Джебхат ан-Нусры», в связи с этим «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о всеобщей мобилизации и переброске подкреплений на запад провинции.    

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    Twitter-канал @sayed_ridha переедет, что боевики «Исламского государства»1 стягивают резервы с других районов провинции к населенным пунктам Абу-Хаммам и Джишия и выстраивают там оборону. Отмечается, что таким образом отряды террористов постараются не допустить продвижения правительственных войск в сторону Хараедж и Хаджин. Источник также не исключает, что боевики предпримут попытку контратаковать САА в районе населенных пунктов Дибан и Шхиль.

    Провинция Хама

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    Чтобы помешать продвижению САА, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепления своей группировке, действующей на севере провинции, и оборудует новые позиции, сообщает источник в Telegram @SRNN2011. Отмечается, что боевики могут контратаковать силы правительственных войск в районе населенных пунктов Рахаджан и Сарха-эль-Киблия, применяя смертников на так называемых «шахид-мобилях».

    По информации источника в Telegram (@Osama_Masre2011), боевики также перебрасывают подкрепления в районы восточнее населенных пунктов Шакусия и Рахаджан.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

    По сведениям военного источника в Twitter (@alhashd_Media), подконтрольные Израилю группировки боевиков, действующих в Сирии, могут возобновить атаки на позиции САА в городе Хадер в ближайшее время.

    Напомним, ранее боевики «Сирийской свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры» совершили крупное наступление на правительственные силы и отряды «Хезболлы», дислоцированные в городе Хадер. После взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля боевики попытались захватить город с двух направлений – со стороны района Аль-Хашаб, а также из анклава Бейт-Джинн. Несмотря на тяжелые бои, сирийская армия смогла отбить наступление исламистов. Некоторые эксперты считают, что таким образом Израиль пытается расширить зону своей оккупации в районе Голанских высот.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #хама #дейр эз-зор #эль-кунейтра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, под огнем ВВС коалиции погибло четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора
    Сирия новости 16 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ аэропорта рядом с Абу Кемалем, четыре жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем коалиции
    Сирия новости 16 ноября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Хамы, 13 жителей Дамаска пострадало под огнем боевиков
    Сирия новости 16 ноября 16.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Хаме, в Алеппо и Идлибе возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки»
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        316
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        853
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        616
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        611