Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер

Сирия, 17 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер; «Нур ад-Дин эз-Зенки» выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»: стягивает резервы в Абу-Хамма и Джишия в провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление на север Хамы.

«Нур ад-Дин эз-Зенки»: выбил «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в Twitter (@AEJKhalil), протурецкая вооруженная группировка «Нур ад-Дин эз-Зенки» вытесняет силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» с ранее занимаемых ими позиций. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» утратил населенные пункты Урум-эль-Кубра, Кафер-Нааль и Кафер-Джум.

Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Джебхат ан-Нусры», в связи с этим «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о всеобщей мобилизации и переброске подкреплений на запад провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал @sayed_ridha‏ переедет, что боевики «Исламского государства»1 стягивают резервы с других районов провинции к населенным пунктам Абу-Хаммам и Джишия и выстраивают там оборону. Отмечается, что таким образом отряды террористов постараются не допустить продвижения правительственных войск в сторону Хараедж и Хаджин. Источник также не исключает, что боевики предпримут попытку контратаковать САА в районе населенных пунктов Дибан и Шхиль.

Провинция Хама

Чтобы помешать продвижению САА, «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепления своей группировке, действующей на севере провинции, и оборудует новые позиции, сообщает источник в Telegram @SRNN2011. Отмечается, что боевики могут контратаковать силы правительственных войск в районе населенных пунктов Рахаджан и Сарха-эль-Киблия, применяя смертников на так называемых «шахид-мобилях».

По информации источника в Telegram (@Osama_Masre2011), боевики также перебрасывают подкрепления в районы восточнее населенных пунктов Шакусия и Рахаджан.

Провинция Эль-Кунейтра

По сведениям военного источника в Twitter (@alhashd_Media), подконтрольные Израилю группировки боевиков, действующих в Сирии, могут возобновить атаки на позиции САА в городе Хадер в ближайшее время.

Напомним, ранее боевики «Сирийской свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры» совершили крупное наступление на правительственные силы и отряды «Хезболлы», дислоцированные в городе Хадер. После взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля боевики попытались захватить город с двух направлений – со стороны района Аль-Хашаб, а также из анклава Бейт-Джинн. Несмотря на тяжелые бои, сирийская армия смогла отбить наступление исламистов. Некоторые эксперты считают, что таким образом Израиль пытается расширить зону своей оккупации в районе Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)