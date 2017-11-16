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Рогозин рассказал Путину о подготовке к испытаниям нового Ту-160М2
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    Рогозин рассказал Путину о подготовке к испытаниям нового Ту-160М2

    22:01  16 Ноября 2017
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    Рогозин рассказал Путину о подготовке к испытаниям нового Ту-160М2

    Москва, 16 ноября. Первый испытательный полет новейшего российского бомбардировщика Ту-160М2 состоится в феврале 2018 года, а в 2023 году начнется серийная поставка. Об этом в четверг заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Сегодня произошла выкатка из цеха созданного из задела самолета Ту-160М2. Сегодня мы уже передали на летные испытания первый самолет, который ознаменует собой начало процесса возобновления производства стратегических бомбардировщиков», — отметил он.

    Путин, в свою очередь, поздравил авиастроителей и выразил надежду на то, что новый самолет «порадует Минобороны». По его словам, военное ведомство настаивало на возобновлении этой версии Ту-160, но на новой базе.

    Напомним, что Ту-160 — сверхзвуковой  стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который считается самым большим военным самолетом с изменяемой геометрией крыла и самым тяжелым боевым самолетом в мире.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #рогозин #ту-160м2
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