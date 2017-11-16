Глава Пентагона назвал условия для начала диалога с КНДР

Вашингтон, 16 ноября. США и КНДР могут начать диалог при условии, что Северная Корея откажется от разработок и испытаний как баллистических ракет, так и ядерного оружия. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Как только они прекратят испытания, остановят разработки, откажутся от экспорта оружия, появится возможность для диалога», — приводит слова главы Пентагона газета «Известия».

Мэттис подчеркнул, что США внимательно изучают причину, по которой в последние несколько недель не проводились ракетные запуски. Он не стал раскрывать, к каким выводам пришли американские военные эксперты.

На прошлой неделе представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Пхеньян не намерен вести переговоры по поводу ракетных и ядерных испытаний, пока Вашингтон продолжает свою враждебную политику по отношению к КНДР.