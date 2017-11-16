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Новости Сирии
Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска
Политика
Сирия: десятки беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе
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    Сирия: десятки беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

    21:44  16 Ноября 2017
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    Сирия: десятки беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

    Алеппо, 16 ноября. По меньшей мере 60 беженцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Алеппо и Хомс за минувшие сутки.  Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

    «Из лагерей внутренне перемещенных лиц за сутки в родные дома возвратились 60 человек. В провинции Алеппо — 39 и Хомс — 21 человек», — говорится в сообщении.

    Сирия: десятки беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

    Ранее сообщалось, что Турция планирует обсудить с Россией и Ираном ситуацию в Сирии. Речь, в частности, пойдет о дальнейших шагах по снижению уровня насилия, о мерах по политическому урегулированию, а также о функционировании зон деэскалации.

    Тем временем, обстановка в арабской республике остается напряженной. В четверг боевики обстреляли из минометов несколько кварталов сирийской столицы. Под огонь попали районы Сабаа Бахрат, Аль-Аббасиин и близлежащие кварталы центрального Дамаска. В результате обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #беженцы #сирия #алеппо #хомс
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