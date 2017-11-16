Сирия: десятки беженцев вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе

Алеппо, 16 ноября. По меньшей мере 60 беженцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Алеппо и Хомс за минувшие сутки. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Из лагерей внутренне перемещенных лиц за сутки в родные дома возвратились 60 человек. В провинции Алеппо — 39 и Хомс — 21 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция планирует обсудить с Россией и Ираном ситуацию в Сирии. Речь, в частности, пойдет о дальнейших шагах по снижению уровня насилия, о мерах по политическому урегулированию, а также о функционировании зон деэскалации.

Тем временем, обстановка в арабской республике остается напряженной. В четверг боевики обстреляли из минометов несколько кварталов сирийской столицы. Под огонь попали районы Сабаа Бахрат, Аль-Аббасиин и близлежащие кварталы центрального Дамаска. В результате обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения.