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Новости Сирии
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Жертвами ДТП с микроавтобусом в Марий Эл стали 14 человек
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    Жертвами ДТП с микроавтобусом в Марий Эл стали 14 человек

    21:42  16 Ноября 2017
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    Жертвами ДТП с микроавтобусом в Марий Эл стали 14 человек

    Йошкар-Ола, 16 ноября. В крупной аварии с участие микроавтобуса и грузовика «КамАЗ» в Марий Эл стал 14 человек. Еще пять человек получили ранения.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ДТП погибли 14 человек. Еще пятеро получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что среди пострадавших трое детей. Есть также неподтвержденная информация, что среди погибших был один несовершеннолетний.

    Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Напомним, что ДТП произошло на 74-м километре трассы  Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». По данным МВД вместимость автобуса составляла 20 человек.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дтп #микроавтобус #погибшие #марий эл
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