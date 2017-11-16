Жертвами ДТП с микроавтобусом в Марий Эл стали 14 человек

Йошкар-Ола, 16 ноября. В крупной аварии с участие микроавтобуса и грузовика «КамАЗ» в Марий Эл стал 14 человек. Еще пять человек получили ранения.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ДТП погибли 14 человек. Еще пятеро получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что среди пострадавших трое детей. Есть также неподтвержденная информация, что среди погибших был один несовершеннолетний.

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ДТП произошло на 74-м километре трассы Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». По данным МВД вместимость автобуса составляла 20 человек.