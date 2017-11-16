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«Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере
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    «Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

    22:13  16 Ноября 2017
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    «Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

    Киев, 16 ноября. В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях катера УМС-1000. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации украинского лидера.

    «Сегодня имел возможность пообщаться с личным составом Мариупольского отряда Морской охраны и принять участие в испытании катера УМС-1000 в открытом море», — отметил глава государства.

    Кроме того, политик ознакомился с образцами экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны спецназначения Госпогранслужбы Украины.

    Пользователи социальных сетей уже прокомментировали «вояж» Порошенко.

    «Кто и каким образом будет отдавать кредиты и внешние долги Украины?» — спросила жительница Киева.

    «Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

    «Господин президент, пора ввести военное положение в государстве», — предложили комментаторы.

    «Оно не тонет», — пошутили другие.

    «Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

    Украинцы также напомнили о том, что вышеуказанные катера строятся по американской лицензии на мощностях завода «Кузница на Рыбальском», который контролирует президент страны Петр Порошенко.

    «Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

    «Выпил — и потянуло на морскую прогулку? А… На Крымский мост посмотреть захотелось», — резюмировали юзеры.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко
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