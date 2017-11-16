«Оно не тонет»: украинцы высмеяли поездку Порошенко на катере

Киев, 16 ноября. В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях катера УМС-1000. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации украинского лидера.

«Сегодня имел возможность пообщаться с личным составом Мариупольского отряда Морской охраны и принять участие в испытании катера УМС-1000 в открытом море», — отметил глава государства.

Кроме того, политик ознакомился с образцами экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны спецназначения Госпогранслужбы Украины.

Сьогодні відвідав Маріупольський загін Морської охорони – правонаступник Керченського загону морської охорони – та взяв участь у випробуванні катера УМС-1000 pic.twitter.com/Ci3unrPr33 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 16, 2017

Пользователи социальных сетей уже прокомментировали «вояж» Порошенко.

«Кто и каким образом будет отдавать кредиты и внешние долги Украины?» — спросила жительница Киева.

«Господин президент, пора ввести военное положение в государстве», — предложили комментаторы.

«Оно не тонет», — пошутили другие.

Украинцы также напомнили о том, что вышеуказанные катера строятся по американской лицензии на мощностях завода «Кузница на Рыбальском», который контролирует президент страны Петр Порошенко.