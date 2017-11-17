Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, под огнем ВВС коалиции погибло четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора

Сирия, 17 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Хамы, четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, в Дамаске в результате обстрела боевиков пострадало 13 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме, наносят удары по ИГ1 в окрестностях Абу Кемаля.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ отбили у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы, освободили от ИГ аэропорт в окрестностях Абу Кемаля.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме, ведет переговоры с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: пошла на перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: активизировала действия против САА в Восточной Гуте.

Курды: эвакуировали 250 террористов ИГ из Ракки, захватили поселение в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло четыре человека.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в течение дня продолжалось противостояние между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Утром главари группировки «Ахрар аш-Шам» заявили о начале масштабной операции против Сирийской арабской армии (САА) на территории региона. Текст сообщения боевиков опубликовал оппозиционный Twitter-канал (@sory1173). Smart News Agency писал, что члены «Ахрар аш-Шам» захватили несколько оружейных и продовольственных складов в Харасте. После разведывательные самолеты ВВС Сирии начали отслеживать передвижения боевиков в городе. Об этом писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now) информационное агентство Damascus Now. Smart News Agency также сообщало, что сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях поселений Мадира и Арбин. Позже поступали сообщения, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Сабка, Хизза, Кафр Батна, Хамурия. Об этом писал военный Telegram-канал (@NRVR11). В это же время ВВС Сирии наносили удары по позициям антиправительственных вооруженных формирований в районах Бейт Джинн, Джебель Шейх и Кафр Хор. Позже оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11) зафиксировал бои между САА и «Ахрар аш-Шам» на территории Гуты.

Боевики снова открыли огонь по сирийской столице. Один из местных источников писал в Twitter (@daraa_now), что радикалы обстреляли районы Аль-Аббасин и Ас-Сабъа Бахарат. По данным автора публикации, в результате действий радикалов погиб 1 мирный житель Дамаска, еще 12 человек получили ранения.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии бомбили зоны дислокации радикальных вооруженных формирований в окрестностях деревень Сияла и Рамла на севере провинции Алеппо, писало Smart News Agency. Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) сообщал, что самолеты сирийских ВВС наносят удары по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Ар-Рашидия.

В западной части региона после десятичасового перемирия возобновились столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», передавал военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, боевики «Аз-Зенки» требуют от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 покинуть подконтрольные противникам территории. В конце дня коалиции снова приостановили военные действия. Местный Telegram-канал (@NRVR11) отмечал, что перемирие будет действовать, пока стороны ведут переговоры.

Провинция Хомс

Боевики открыли огонь по мирному поселению Сунбуль на севере провинции Хомс. По информации местного источника, опубликованной в Twitter (@haidarrazoq), в результате минометного обстрела радикалов погибла женщина, ранения получили еще несколько мирных жителей населенного пункта.

Сирийская арабская армия (САА) вела ракетный обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в окрестностях поселения Ас-Саан аль-Асуд. Об этом писал местный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр-эз-Зор

В административном центре провинции солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства»1. Об этом сообщило Fars News Agency.

Военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt) писал, что бригады Демократических сил Сирии (SDF) находятся в 15 километрах от сирийско-иракской границы. Ранее курдские отряды ополчения беспрепятственно продвигались в регионе, договариваясь с террористами ИГИЛ1 об их выходе со стратегических территорий Дейр-эз-Зора. Так без единого выстрела курды захватили нефтяное месторождение Аль-Омар. Местные источники также передавали, что не менее 20 боевиков «Исламского государства» вступили в ряды SDF. Вечером один из источников в Twitter (@VivaRevolt) передавал, что курды взяли под контроль населенный пункт Аз-Зибан.

В район Абу Кемаля прибыло подкрепление «Хезболлы», передавал военный источник в социальной сети Facebook (@syrianpresscenter). Сирийская арабская армия (САА) и союзники продолжили зачистку окрестностей стратегического города на сирийско-иракской границе от террористов «Исламского государства». Операцию сирийской армии поддерживают ВКС РФ, нанося удары по зонам дислокации террористов ИГИЛ недалеко от Абу Кемаля. В конце дня поступила информация, что правительственные войска освободили от боевиков «Исламского государства» аэропорт Хамдан в окрестностях стратегического города. Об этом сообщил один из источников в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

ВВС международной коалиции нанесли удары по поселению Дарнадж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По данным Twitter-канала (@f24reedom), в результате авианалета сил альянса во главе с США погибло четыре мирных жителя населенного пункта.

Провинция Ракка

Twitter-канал (@QSD_Jabha) Демократических сил Сирии (SDF) передавал, что бойцы курдского ополчения обнаружили в городе Ракка склад боеприпасов «Исламского государства», а также вход в тоннель ИГИЛ.

Ранее проамериканская «демократическая армия» эвакуировала из административного центра провинции около 250 террористов ИГИЛ. Телерадиокомпания ВВС обнародовала сведения о том, что бойцы курдского ополчения обеспечили членам «Исламского государства» и их семьям безопасный выход из Ракки. Отмечается, что в грузовиках, на которых перевозились террористы, было большое количества оружия и боеприпасов.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям правительственных войск в районе населенных пунктов Скальбия и Сальхаб на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@NRVR11). Обстрелу со стороны радикальных формирований подверглись также позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от поселения Мхарде. Местный источник в Twitter (@syrianpc) писал, что боевики наносят удары по опорным пунктам армии САР, используя орудия калибром 130 миллиметров.

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российских ВКС продолжила продвигаться на востоке провинции Хама. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@watanisy), правительственные войска освободили от радикалов «Тахрир аш-Шам» поселения Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария. Кроме того ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Аль-Балиль. Позже армия САР начала наступление на позиции радикальных исламистов в районе населенного пункта.

Al-Masdar News также писало о вооруженных конфликтах между боевиками радикальной оппозиции и армией САР на севере региона. Артиллерия САА вела обстрел укрепрайонов антиправительственных вооруженных формирований недалеко от города Аль-Латамина.

Ирак

Террористы «Исламского государства» атаковали позиции отрядов «Хашд аш-Шааби» на границе провинций Салах эд-Дин и Дияла. Информационное агентство Iraqi News писало, что бойцы отрядов народной мобилизации отбили нападение радикальных исламистов. Отмечается, что в результате столкновения не пострадал ни один член ополчения. Еще одну контратаку ИГИЛ отразили солдаты иракской армии на западе провинции Анбар. По данным Iraqi News, в результате столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ, последние сбежали в пустыню.

Новостной канал NRT сообщил, что Россия начала поставки иракской армии танков Т-90С. Всего в распоряжение вооруженных сил Ирака поступит 64 боевые машины.

Правительственные войска зачищали от террористов «Исламского государства» населенный пункт Рава и близлежащие территории. Напомним, наряду с Аль-Каимом Рава считалась одним из последних оплотов «Халифата» в Ираке. Помимо столкновений с исламистами в самом поселении, армия Ирака и бойцы народного ополчения прочесывают территорию провинции Анбар для обнаружения и ликвидации спящих ячеек ИГ. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Salma_Reza_). Военный источник в Telegram (@teamsmediawar_1) писал, что солдаты армии Ирака укрепляют свои позиции на границе с Сирией. По данным автора публикации, иракские войска совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» возводят оборонительные сооружения в районе недавно освобожденного от ИГИЛ города Аль-Каим.

Иракская армия вывела свои антитеррористические подразделения из города Киркук, передавал военный Twitter-канал (@alghadeer_tv). Напомним, солдаты правительственных войск, а также бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» находились в населенном пункте в течение последнего месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)