Глава Марий Эл рассказал об обстоятельствах страшной аварии с участием лесовоза
Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поделился с журналистами подробностями дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни 12 человек.
Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes решился на обгон в условиях сильного снегопада. В результате маршрутка столкнулась с лесовозом.
Как отметили представители МЧС Российской Федерации, в ликвидации последствий аварии были задействованы 60 человек.
Напомним, ранее стало известно о том, что представители республиканского управления СК России инициировали доследственную проверку по факту гибели 12 человек в Марий Эл.
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