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Общество
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Происшествия
Глава Марий Эл рассказал об обстоятельствах страшной аварии с участием лесовоза
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    Глава Марий Эл рассказал об обстоятельствах страшной аварии с участием лесовоза

    21:36  16 Ноября 2017
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    Глава Марий Эл рассказал об обстоятельствах страшной аварии с участием лесовоза

    Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поделился с журналистами подробностями дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни 12 человек.

    Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes решился на обгон в условиях сильного снегопада. В результате маршрутка столкнулась с лесовозом.

    Как отметили представители МЧС Российской Федерации, в ликвидации последствий аварии были задействованы 60 человек.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители республиканского управления СК России инициировали доследственную проверку по факту гибели 12 человек в Марий Эл.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #марий эл
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