Глава Марий Эл рассказал об обстоятельствах страшной аварии с участием лесовоза

Йошкар-Ола, 16 ноября. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев поделился с журналистами подробностями дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни 12 человек.

Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes решился на обгон в условиях сильного снегопада. В результате маршрутка столкнулась с лесовозом.

Как отметили представители МЧС Российской Федерации, в ликвидации последствий аварии были задействованы 60 человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители республиканского управления СК России инициировали доследственную проверку по факту гибели 12 человек в Марий Эл.