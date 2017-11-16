Убивавшие людей на Майдане снайперы принадлежали Саакашвили — Рабинович

Киев, 16 ноября. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович обвинил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в том, что он нанял снайперов, которые стреляли по людям во время Евромайдана. Об этом он сказал, выступая в эфире программы «Украинский формат».

«Генерал грузинской армии Тристан Циталишвили сообщил, что снайперы, которые стреляли у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили. Министр внутренних дел Александр Чикоидзе сказал, что лично знает фамилии снайперов, которых сюда возил Саакашвили», — отметил он.

При этом Рабинович обратился к прокуратуре с просьбой считать его слова официальным заявлением.

Саакашвили в ответ заявил, что Циталишвили является «агентом ГРУ». Спор между политиками закончился тем, что Рабинович передал своему оппоненту красный галстук, который взял ведущий программы, чтобы этот жест не спровоцировал драку в прямом эфире.