Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв звезды за всю историю наблюдений

Белфаст, 16 ноября. Самая мощная вспышка в истории наблюдений была зафиксирована в истории наблюдений международной группой астрономов. По их данным, она произошла в центре галактики, на 2,6 миллиарда лет удаленной от Земли.

По мнению исследователей, причиной вспышки взрыв крупной звезды.

Меняющий яркость объект, известный как «транзиент», названный PS1-10adi был замечен астрономами еще в 2010 году при помощи телескопа Pan-STARRS в обсерватории Халеакала, расположенной на вершине вулкана острова Мауи (Гавайский архипелаг). Его яркость примерно в сто раз превосходила светимость обычных сверхновых.

Ученые предположили, что причиной вспышки стал взрыв особо крупной звезды, чья масса превышает массу Солнца более чем в сто раз.