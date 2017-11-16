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Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв звезды за всю историю наблюдений
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    Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв звезды за всю историю наблюдений

    21:17  16 Ноября 2017
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    Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв звезды за всю историю наблюдений

    Белфаст, 16 ноября. Самая мощная вспышка в истории наблюдений была зафиксирована в истории наблюдений международной группой астрономов. По их данным, она произошла в центре галактики, на 2,6 миллиарда лет удаленной от Земли.

    По мнению исследователей, причиной вспышки взрыв крупной звезды.

    Меняющий яркость объект, известный как «транзиент», названный PS1-10adi был замечен астрономами еще в 2010 году при помощи телескопа Pan-STARRS в обсерватории Халеакала, расположенной на вершине вулкана острова Мауи (Гавайский архипелаг). Его яркость примерно в сто раз превосходила светимость обычных сверхновых.

    Ученые предположили, что причиной вспышки стал взрыв особо крупной звезды, чья масса превышает массу Солнца более чем в сто раз.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #астрономы #звезда #сверхновая #вспышка
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