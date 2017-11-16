Сирия новости 16 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ аэропорта рядом с Абу Кемалем, четыре жителя Дейр-эз-Зора погибло под огнем коалиции

Сирия, 16 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 аэропорт Хамдан недалеко от Абу Кемаля, под ударами ВВС международной коалиции погибло четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора, «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» приостановили бои в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ахрар аш-Шам» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ аэропорт в окрестностях Абу Кемаля.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет переговоры с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, теряет позиции в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: атакует позиции САА в Дамаске.

Курды: захватили поселение в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло четыре человека.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Ахрар аш-Шам», передает оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11). Военный источник в социальной сети Twitter (@bint_blade) пишет, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в районе Айн Тарма. Также один из источников в сети Telegram (@NRVR11) сообщает, что артиллерия сирийской армии наносит удары по укрепрайонам повстанцев в окрестностях Кафр Хор.

Провинция Алеппо

«Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Тахрир аш-Шам» приостановили военные действия в Алеппо на время переговоров между группировками. Об этом сообщает местный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, боевики «Аз-Зенки» требуют от сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 выхода из подконтрольных соперникам районов региона.

В районе Аль-Рашидия на юге Алеппо отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных вооруженных формирований. О боях пишет военный источник в социальной сети Twitter (@ AEJKhalil).

Провинция Хомс

Боевики открыли огонь по мирному поселению Сунбуль на севере провинции Хомс. По информации местного источника, опубликованной в Twitter (@haidarrazoq), в результате минометного обстрела радикалов погибла женщина, ранения получили еще несколько мирных жителей населенного пункта.

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в окрестностях поселения Ас-Саан аль-Асуд. Об этом пишет местный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из источников в социальной сети Twitter (@VivaRevolt) передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков «Исламского государства»1 аэропорт Хамдан в окрестностях Абу Кемаля.

В это время Демократические силы Сирии (SDF) продолжают захватывать стратегические территории провинции Дейр-эз-Зор. По данным источника в Twitter (@VivaRevolt) под контроль бойцов курдского ополчения перешел населенный пункт Аз-Зибан.

ВВС международной коалиции нанесли удары по поселению Дарнадж на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По данным Twitter-канала (@f24reedom), в результате авианалета сил альянса во главе с США погибло четыре мирных жителя населенного пункта.

Провинция Хама

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что в районе населенного пункта Рабда зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армии (САА) и радикальными антиправительственными формированиями. Также артиллерия армии САР ведет обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина.

САА при поддержке ВКС РФ продолжают продвигаться на востоке провинции Хама. Ранее сообщалось, что эффективная работа российской авиации обеспечила освобождение от радикалов «Джебхат ан-Нусры» населенных пунктов Сарха аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)