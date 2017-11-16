Попавший в ДТП в Марий Эл микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю — МВД

Йошкар-Ола, 16 ноября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который столкнулся с лесовозом на трассе в Марий Эл, принадлежал индивидуальному предпринимателю. Об этом в четверг журналистам сообщила официальный представитель республиканского управления МВД Российской Федерации Ольга Плотникова.

«Известно, что это Mercedes Sprinter 2015 года выпуска, вместимостью 20 человек. По предварительным данным, он был полон. Он принадлежит индивидуальному предпринимателю», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметили в ведомстве, микроавтобус направлялся в сторону населенного пункта Юрино.

Напомним, ранее стало известно о том, что ДТП в Республике Марий Эл унесло жизни 12 человек. Согласно предварительной информации, еще пять человек и один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии.