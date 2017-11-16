Новости о размере груди Бузовой огорчают Швыдкого

Санкт-Петербург, 16 ноября. Сообщения о ведущей телешоу «Дом-2» Ольге Бузовой популярнее новостей о культурных форумах. Об этом заявил бывший министр культуры Михаил Швыдкой, отметив, что лично его огорчает такая тенденция.

Выступая на панельной сессии «СМИ о культуре: не навреди!» в рамках VI Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, бывший министр культуры подверг критике политику новостных агрегаторов, которые, по мнению Швыдкого, неверно расставляют приоритеты при выдаче новостей.

«Мы видим, как главные информационные коммуникаторы, к примеру, Google или Яндекс, новостью номер один в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а (новости) о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой», — сказал Швыдкой.

При этом Швыдкой добавил, что считает Бузову в некотором смысле «великой барышней», так как ей удалось обойти премьер-министра России Дмитрий Медведева по частоте упоминаний в СМИ.