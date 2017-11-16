Демократы США требуют импичмента Трампа за «особо тяжкие преступления»
Вашингтон, 16 ноября. Демократы США внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за особо тяжкие преступления.
Конгрессмены обвинили главу государства в том, что он получал деньги от иностранных политиков, отказался помещать свои бизнес-активы в слепой трастовый фонд, не предоставил налоговых деклараций, а также препятствовал осуществлению правосудия.
Отдельно демократы упомянули связи Трампа с Россией. В резолюции говорится, что президент якобы пытался помешать ФБР расследовать «российское вмешательство» в выборы 2016 года. Кроме того, в вину Трампу поставили то, что он не пустил представителей американских СМИ во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако сделал исключение для российского фотографа, пишет RT.
Напомним, что США неоднократно обвиняли Россию в том, что она наняла хакеров, которые украли переписку демократов и выложили ее в свободном доступе, тем самым повлияв на мнение избирателей. Москва все обвинения опровергает, указывая на отсутствие доказательств.