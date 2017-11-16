СК России подключился к расследованию ДТП в Марий Эл

Москва, 16 ноября. Следственный комитет Российской Федерации подключился к расследованию обстоятельств аварии в районе 74-го километра трассы «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». Об этом в четверг сообщили представители ведомства.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Марий Эл организована доследственная проверка», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы комитета.

Согласно предварительной информации, следователи уже выехали на место трагедии.

Напомним, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и лесовоза «КамАЗ» в Марий Эл погибли 12 человек. Еще шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.