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Происшествия
Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей
Происшествия
Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей
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    Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей

    20:42  16 Ноября 2017
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    Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей

    Воткинск, 16 ноября. Следственный комитет по республике Удмуртия проверяет информацию о драке двух школьниц в городе Воткинск. Видеозапись избиения была ранее выложена в Интернет.

    В социальной сети «Вконтакте» была выложена видеозапись, на которой одна удмуртская школьница избивает другую. Как сообщается, две тринадцатилетние девочки договорились встретиться у стадиона «Знамя», после чего начали драку. Одной из школьниц удалось повалить другую, после чего она начала избивать оппонентку ногами.

    Сотрудники следственных органов уже начали проверку по факту данной видеозаписи. В ходе следственных действий будет дана оценка работа должностных лиц органов системы профилактики города. Состояние пострадавшей девочки, а также причины конфликта, сейчас выясняются.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #следственный комитет #удмуртия #драка #школьницы
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