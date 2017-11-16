Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей

Воткинск, 16 ноября. Следственный комитет по республике Удмуртия проверяет информацию о драке двух школьниц в городе Воткинск. Видеозапись избиения была ранее выложена в Интернет.

В социальной сети «Вконтакте» была выложена видеозапись, на которой одна удмуртская школьница избивает другую. Как сообщается, две тринадцатилетние девочки договорились встретиться у стадиона «Знамя», после чего начали драку. Одной из школьниц удалось повалить другую, после чего она начала избивать оппонентку ногами.

Сотрудники следственных органов уже начали проверку по факту данной видеозаписи. В ходе следственных действий будет дана оценка работа должностных лиц органов системы профилактики города. Состояние пострадавшей девочки, а также причины конфликта, сейчас выясняются.