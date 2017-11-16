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Шесть пострадавших в ДТП в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии
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    Шесть пострадавших в ДТП в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии

    20:50  16 Ноября 2017
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    Шесть пострадавших в ДТП в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии

    Йошкар-Ола, 16 ноября. Состояние шести человек, которые пострадали в результате аварии в Республике Марий Эл, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в четверг журналистам представители региональных экстренных служб.

    Согласно данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» унесло жизни 12 человек. На место трагедии уже выехал глава республики Александр Евстифеев.

    «Погибли 12 человек, еще шестеро госпитализированы, в том числе женщина, которая была блокирована в микроавтобусе. Среди пострадавших — один ребенок», — пояснил источник ТАСС.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #марий эл
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