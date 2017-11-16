Шесть пострадавших в ДТП в Марий Эл находятся в тяжелом состоянии

Йошкар-Ола, 16 ноября. Состояние шести человек, которые пострадали в результате аварии в Республике Марий Эл, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в четверг журналистам представители региональных экстренных служб.

Согласно данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» унесло жизни 12 человек. На место трагедии уже выехал глава республики Александр Евстифеев.