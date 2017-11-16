В МВД назвали предварительную причину ДТП в Марий Эл

Йошкар-Ола, 16 ноября. Резкое ухудшение погоды могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия в Марий Эл. Об этом журналистам в четверг сообщили представители республиканского управления МВД Российской Федерации.

Напомним, инцидент произошел в районе 74-го километра трассы «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза погибли 12 человек. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.