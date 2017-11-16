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В МВД назвали предварительную причину ДТП в Марий Эл
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    В МВД назвали предварительную причину ДТП в Марий Эл

    20:38  16 Ноября 2017
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    В МВД назвали предварительную причину ДТП в Марий Эл

    Йошкар-Ола, 16 ноября. Резкое ухудшение погоды могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия в Марий Эл. Об этом журналистам в четверг сообщили представители республиканского управления МВД Российской Федерации.

    Напомним, инцидент произошел в районе 74-го километра трассы «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза погибли 12 человек. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

    «Причиной столкновения, возможно, стало резкое ухудшение погоды — пошел сильный снег с дождем», — рассказал источник РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #марий эл
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