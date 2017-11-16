Одного из пассажиров зажало в салоне микроавтобуса после ДТП в Марий Эл

Йошкар-Ола, 16 ноября. Одного из пассажиров микроавтобуса зажало в салоне после того как машина столкнулась с лесовозом в Килемарском районе республики Марий Эл. В настоящий момент спасатели пытаются вызволить пострадавшего при помощи гидравлического инструмента.

«В поврежденном автобусе остался один пострадавший, его сейчас деблокируют спасатели при помощи гидравлического инструмента», — рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах.

Напомним, что в четверг пассажирский микроавтобус, следовавший из Йошкар-Олы в Визимьяры, столкнулся с лесовозом «КамАЗ» в Килемарском районе республики Марий Эл. В результате аварии погибли девять человек, пятеро получили ранения. Среди пострадавших оказался ребенок.