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Третий год окопной войны: корреспонденты ФАН побывали на позициях бойцов ДНР
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    Третий год окопной войны: корреспонденты ФАН побывали на позициях бойцов ДНР

    20:38  16 Ноября 2017
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    Третий год окопной войны: корреспонденты ФАН побывали на позициях бойцов ДНР

    Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на позициях вооруженных сил Донецкой народной республики и своими глазами увидели, как проходит подготовка к третьей зиме позиционной войны, которая началась после подписания вторых минских соглашений.

    Первое, что удивляет, когда попадаешь на позиции, это глубокие, глубже двух метров ходы сообщения. За эти годы ходы не только стали глубже, но и «обзавелись» обшитыми стенами и настилами по дну. Это очень важно, особенно в условиях относительно теплой донецкой зимы и постоянных дождей.

    Выходы на поверхность прикрыты анти-снайперскими щитами и дополнительно замаскированы ветками

    Лабиринты ходов тянутся на километры по полям, начинаясь на западных окраинах Донецка, и без проводника сразу разобраться в них практически невозможно. По бокам везде расположены ниши для укрытия во время артналетов, так называемые «лисьи норы». Огневые точки перекрыты бревнами в несколько накатов и представляют собой полноценные укрепления, которые способны выдержать даже попадание 122 мм снарядов.

    Выходы на поверхность прикрыты антиснайперскими щитами и дополнительно замаскированы ветками. Это немаловажная предосторожность с учетом того, что украинские снайперы получили дальнобойные винтовки и регулярно провоцируют бойцов армии ДНР.

    За эти годы ходы не только стали глубже, но и «обзавелись» обшитыми стенами и настилами по дну

    ВСУ, постепенно «освоив» нейтральную полосу, придвинули свои позиции к позициям защитников Донбасса, поэтому во время затишья по ночам бойцы ДНР слышат кричалки и оскорбления, долетающие с украинских окопов. Однако в «диалоги» с пьяными малолетними украинскими призывниками донецкие мужчины предпочитают не вступать.

    В базовом лагере не останавливаются работы. Новые ходы и укрепления, которые все время продолжают строить бойцы, постоянно требуют материалов. Кипит заготовка дров на зиму. В ближайших планах бойцов закончить строить баню, которая уже почти готова, ее заканчивают обшивать досками.

    В базовом лагере не останавливаются работы

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #донбасс
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