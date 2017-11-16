Число жертв аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек

Йошкар-Ола, 16 ноября. Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек. Еще шесть человек получили травмы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, число погибших в результате столкновения микроавтобуса с «КамАЗом» в Марий Эл выросло до двенадцати человек. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших уже находятся в больнице, еще двое на данный момент в пути.

Напомним, что инцидент произошел на 74-м километре трассы Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». В автобусе находился 21 человек. На место аварии уже выехал руководитель Марий Эл Александр Евстиеев.