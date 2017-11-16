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Число жертв аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек
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    Число жертв аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек

    20:22  16 Ноября 2017
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    Число жертв аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек

    Йошкар-Ола, 16 ноября. Количество пострадавших  в аварии с микроавтобусом в Марий Эл выросло до 12 человек. Еще шесть человек получили травмы.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей,  число погибших в результате столкновения микроавтобуса с «КамАЗом» в Марий Эл выросло до двенадцати человек. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших уже находятся в больнице, еще двое на данный момент в пути.

    Напомним, что инцидент произошел на 74-м километре трассы  Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск». В автобусе находился 21 человек. На место аварии уже выехал руководитель Марий Эл Александр Евстиеев.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #дтп #микроавтобус #камаз #марий эл #йошкар ола
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