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Украина
Мосийчук предложил Киеву ввести миротворцев в Грозный
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    Мосийчук предложил Киеву ввести миротворцев в Грозный

    20:14  16 Ноября 2017
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    Мосийчук предложил Киеву ввести миротворцев в Грозный

    Киев, 16 ноября. Украинский депутат Игорь Мосийчук назвал белорусских миротворцев, которые могут быть введены в Донбасс, «троянским конем Путина». Кроме того, он высказал идею «ввести идею миротворческие силы в Грозный».

    Мосийчук назвал действия Белоруссии поведением «сателлита страны-агрессора».

    «Скорее всего, это будет троянский конь Путина. Под именем российских миротворцев зайдут российские оккупанты», – заявил украинский депутат.

    Мосийчук обвинил Белоруссию в «сговоре» с Россией, а также в очередной раз выступил против идеи ввода белорусских миротворцев в Донбасс.

    «После того, как ФСБ похитила политзаключенного Гриба с территории Белоруссии, после учений российско-белорусских, которые угрожали Украине и серьезно влияли на ситуацию на восточном фронте, а главное после неголосования в ООН за резолюцию по Крыму я сомневаюсь, что там будут белорусские миротворцы.

    Это все равно, как если бы украинцы сейчас, пребывая в состоянии войны с Московией, сказали бы: давайте мы введем миротворческие войска в Грозный», — добавил Мосийчук.

    Напомним, что ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили по телефону с президентом России Владимиром Путиным предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Медведчук заявил Путину, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.

    Автор: Антон Зарубин
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    #белоруссия #украина #мосийчук #грозный #миротворцы
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