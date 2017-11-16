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Происшествия
Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей
Общество
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку из травмпункта
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    Побитый Бондарчуком режиссер показал справку из травмпункта

    20:15  16 Ноября 2017
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    Побитый Бондарчуком режиссер показал справку из травмпункта

    Москва, 16 ноября. Режиссер фильма «Мифы» Александр Молочников опроверг слухи о том, что драка, которая произошла между ним и продюсером ленты Федором Бондарчуком, была постановочной.

    «Я бы хотел, чтобы это была постановка, но справка из травмпункта свидетельствует об обратном», — отметил он.

    Побитый Бондарчуком режиссер показал справку из травмпункта

    Молочников подчеркнул, что, несмотря на конфликт, у него с Бондарчуком хорошие отношения, и они оба сожалеют о том, что видеозапись стычки попала в Интернет. В то же время режиссер сохранил в секрете причину потасовки, отметив, что это их личные дела, пишет «Ридус».

    Ранее сообщалось о том, что Бондарчук ударил Молочникова кулаком по лицу во время ожесточенного спора. При этом некоторые СМИ предположили, что драка могла быть постановкой для привлечения интереса к фильму «Мифы», который вышел на экраны 16 ноября.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #драка #бондарчук #молочников
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