Побитый Бондарчуком режиссер показал справку из травмпункта

Москва, 16 ноября. Режиссер фильма «Мифы» Александр Молочников опроверг слухи о том, что драка, которая произошла между ним и продюсером ленты Федором Бондарчуком, была постановочной.

«Я бы хотел, чтобы это была постановка, но справка из травмпункта свидетельствует об обратном», — отметил он.

Молочников подчеркнул, что, несмотря на конфликт, у него с Бондарчуком хорошие отношения, и они оба сожалеют о том, что видеозапись стычки попала в Интернет. В то же время режиссер сохранил в секрете причину потасовки, отметив, что это их личные дела, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось о том, что Бондарчук ударил Молочникова кулаком по лицу во время ожесточенного спора. При этом некоторые СМИ предположили, что драка могла быть постановкой для привлечения интереса к фильму «Мифы», который вышел на экраны 16 ноября.