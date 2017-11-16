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WADA и МОК превратились в инструменты политического давления на Россию — политолог
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    WADA и МОК превратились в инструменты политического давления на Россию — политолог

    20:32  16 Ноября 2017
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    WADA и МОК превратились в инструменты политического давления на Россию — политолог

    На Первом канале в программе «Время покажет» вечерний выпуск был посвящен претензиям к России чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA). В связи с этим разгорелась интересная заочная дискуссия между пенсионером из Сочи и писателем Искандером Валитовым, участником экспертной исследовательской площадки «Зиновьевский клуб» при МИА «Россия сегодня».

    Пенсионер из Сочи по имени Георгий Трофимович выступил в студии Первого канала по телефону, предложив свой рецепт, как России следует реагировать на возможное отстранение от участия в зимних олимпийских играх.

    «Я считаю, что нам нужно создавать альтернативную систему олимпийского движения, вот и все», — заявил Георгий Трофимович.

    На эту идею отреагировал Искандер Валитов.

    Искандер Валитов

    «Первое, что с моей точки зрения нужно сделать, это перестать быть наивными, — отметил политолог. — Надо понимать, что мы находимся в непростой ситуации. И пока мы принимаем навязанные нам правила игры, пока мы считаем, что WADA и МОК (Международный олимпийский комитет) могут нас судить, — до тех пор мы проигрываем, мы остаемся уязвимыми. Надо наконец-то начать говорить правду. Мы должны четко осознавать, что и WADA, и МОК сегодня — это просто политические инструменты и инструменты политического давления на Россию. Никакого отношения к спорту все их «игры» не имеют. Также надо признать, что МОК, как международная общественная спортивная организация, таковой уже давно не является. Это крупный коррумпированный бизнес, находящийся под внешним управлением. И до тех пор, пока мы находится внутри этого поля, ничего у нас не получится».

    Пенсионер из Сочи предложил создать альтернативную систему олимпийского движения

    Однако уже сейчас создавать свои параллельные структуры, как предложил пенсионер из Сочи, по мнению Искандера Валитова, преждевременно.

    «Надо честно охарактеризовать само олимпийское движение, то состояние, в котором оно находится, — отметил Валитов. — Пока наше государство тут не займет твердую позицию, не скажет, что эта организация (МОК) является коррумпированной, ничего не получится».

    При этом политолог признал, что, если Москва займет в отношении МОК жесткую позицию, возможно, нашей стране придется выйти из всех официальных олимпийских организаций и действительно отказаться от участия в Олимпиадах.

    Отметим, комментарии большинства телезрителей, которые реагировали на дискуссию через Twitter программы, были близки именно к такому мнению.

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #wada #олимпиада-2018 #время покажет #валитов
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