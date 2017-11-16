WADA и МОК превратились в инструменты политического давления на Россию — политолог

На Первом канале в программе «Время покажет» вечерний выпуск был посвящен претензиям к России чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA). В связи с этим разгорелась интересная заочная дискуссия между пенсионером из Сочи и писателем Искандером Валитовым, участником экспертной исследовательской площадки «Зиновьевский клуб» при МИА «Россия сегодня».

Пенсионер из Сочи по имени Георгий Трофимович выступил в студии Первого канала по телефону, предложив свой рецепт, как России следует реагировать на возможное отстранение от участия в зимних олимпийских играх.

«Я считаю, что нам нужно создавать альтернативную систему олимпийского движения, вот и все», — заявил Георгий Трофимович.

На эту идею отреагировал Искандер Валитов.

«Первое, что с моей точки зрения нужно сделать, это перестать быть наивными, — отметил политолог. — Надо понимать, что мы находимся в непростой ситуации. И пока мы принимаем навязанные нам правила игры, пока мы считаем, что WADA и МОК (Международный олимпийский комитет) могут нас судить, — до тех пор мы проигрываем, мы остаемся уязвимыми. Надо наконец-то начать говорить правду. Мы должны четко осознавать, что и WADA, и МОК сегодня — это просто политические инструменты и инструменты политического давления на Россию. Никакого отношения к спорту все их «игры» не имеют. Также надо признать, что МОК, как международная общественная спортивная организация, таковой уже давно не является. Это крупный коррумпированный бизнес, находящийся под внешним управлением. И до тех пор, пока мы находится внутри этого поля, ничего у нас не получится».

Однако уже сейчас создавать свои параллельные структуры, как предложил пенсионер из Сочи, по мнению Искандера Валитова, преждевременно.

«Надо честно охарактеризовать само олимпийское движение, то состояние, в котором оно находится, — отметил Валитов. — Пока наше государство тут не займет твердую позицию, не скажет, что эта организация (МОК) является коррумпированной, ничего не получится».

При этом политолог признал, что, если Москва займет в отношении МОК жесткую позицию, возможно, нашей стране придется выйти из всех официальных олимпийских организаций и действительно отказаться от участия в Олимпиадах.

Отметим, комментарии большинства телезрителей, которые реагировали на дискуссию через Twitter программы, были близки именно к такому мнению.