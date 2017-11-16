Госдума приняла закон об индексации акцизов на топливо в России

Москва, 16 ноября. Депутаты Государственной думы Российской Федерации в четверг приняли законопроект, посвященный повышению ряда акцизов в 2018-2020 годах.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Так, ставка акциза на бензин пятого класса вырастет с 1 января 2018 года до 11,213 тысячи рублей за тонну, а с 1 июля 2018 года — до 11,892 тысячи рублей.

Непосредственно ставка акциза на дизельное топливо в первом полугодии 2018 году вырастет до 7,665 тысячи рублей за тонну, а во втором полугодии — до 8,258 тысячи рублей.

В 2019 году ставка акциза на бензин пятого класса составит 12,314 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — 8,541 тысячи рублей.

Напомним, ранее руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил о том, что резкое повышение цен на бензин в стране связано с инфляцией и ростом налоговой нагрузки.