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Жительница Марий Эл три года получала зарплату за выдуманного слесаря
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    Жительница Марий Эл три года получала зарплату за выдуманного слесаря

    19:47  16 Ноября 2017
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    Жительница Марий Эл три года получала зарплату за выдуманного слесаря

    Йошкар-Ола, 16 ноября. Прокуратура республики Марий Эл утвердила обвинения в отношении жительницы поселка Куженер, которая на протяжении трех лет получала зарплату за другого человека.

    Следствие установило, что в 2012 году женщина, которая работала мастером в «Марикоммунэнерго», подала документы на трудоустройство слесаря, который ни разу не появился на работе.

    Жительница Марий Эл три года получала зарплату за выдуманного слесаря

    Тем не менее, женщина вплоть до 2015 года исправно получала его зарплату, предоставляя фиктивные табеля учета рабочего времени слесаря. Таким образом, она похитила у организации свыше 250 тыс. рублей. Если вина подозреваемой будет доказана, его грозит лишение свободы на срок до шести лет, пишет «Медиапоток».

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #хищение #марий эл
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